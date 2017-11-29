Сбербанк рассказал о проблеме фейковых банковских приложений

Пресс-служба Сбербанка заявила о том, что банк столкнулся с проблемой фиктивных приложений «Сбербанк Онлайн» для мобильных устройств работающих на операционной системе Android. С их помощью злоумышленники распространяют троян.

«Нам известно о проблеме фиктивных мобильных банковских приложений. И мы как крупнейший банк, конечно, тоже с ней сталкивались», – приводит сообщение RNS.

Представитель Сбербанка объяснил, что проблема вызвана тем, что Android позволяет пользователям устанавливать приложения не только из официального магазина, но и из других источников, чем и пользуются мошенники.

«Они создают приложения схожие с официальными приложениями банков, и с помощью различных уловок, например, что это новая версия с дополнительными возможностями и прочим, агитируют пользователей скачивать их. Как только человек загрузит такое приложение и введет свои данные, их получат злоумышленники. В данном случае очень важно и ответственное отношение пользователей», – добавили в пресс-службе Сбербанка.

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