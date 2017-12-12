“Сбербанк” расследует причины технических сбоев

Через 10 дней станут известны причины технических сбоев, зафиксированных в конце ноября и начале декабря в “Сбербанке”. Некоторые клиенты столкнулись с трудностями при проведении операций по картам.

Об этом заявил глава финансовой организации Герман Греф, передает РИА Новости.

Он отметил, что всего сбоев было два – один 30 ноября, а второй в начале декабря. При этом первый ноябрьский сбой имел достаточно обширное влияние на работу систем, в то время как второй распространялся локально.

Греф уточнил, что расследование всех обстоятельств произошедших неполадок займет еще около 10 дней, но уже на сегодня известно, что причиной обоих сбоев стал переход в другой режим технологической платформы “Сбербанка”.

Ранее Praktika.ru писала о технических неполадках при проведении различных операций с картами.