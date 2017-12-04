“Сбербанк” сообщил о сбое при оплате картами

В понедельник, 4 декабря, представители “Сбербанка” сообщили о том, что некоторые клиенты столкнулись с затруднениями про проведении различных операций с картами.

Пресс-служба банка пояснила, что причина неполадок на данный момент выясняется, передает телеканал НТВ. Сбои оперативно устраняются.

Кроме того, у держателей карт произошел сбой в отображении баланса на счету. В пресс-службе утверждают, что корректная сумма будет восстановлена в течение пяти рабочих дней.

Как ранее передавала “Практика”, пресс-служба “Сбербанка” заявила о том, что банк столкнулся с проблемой фиктивных приложений «Сбербанк Онлайн» для мобильных устройств работающих на операционной системе Android. С их помощью злоумышленники распространяют троян