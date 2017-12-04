Сегодня:
$
Нефть
Золото
04 декабря, в 19:15
Новости

“Сбербанк” сообщил о сбое при оплате картами

Причины неполадок устраняются

В понедельник, 4 декабря, представители “Сбербанка” сообщили о том, что некоторые клиенты столкнулись с затруднениями про проведении различных операций с картами.

Пресс-служба банка пояснила, что причина неполадок на данный момент выясняется, передает телеканал НТВ. Сбои оперативно устраняются.

Кроме того, у держателей карт произошел сбой в отображении баланса на счету. В пресс-службе утверждают, что корректная сумма будет восстановлена в течение пяти рабочих дней.

Как ранее передавала “Практика”, пресс-служба “Сбербанка” заявила о том, что банк столкнулся с проблемой фиктивных приложений «Сбербанк Онлайн» для мобильных устройств работающих на операционной системе Android. С их помощью злоумышленники распространяют троян


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
29 ноября, в 17:55
Сбербанк рассказал о проблеме фейковых банковских приложений
Новости
26 ноября, в 13:08
В 26 странах мира проходит Географический диктант
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН

Оставить комментарий

avatar