Сбербанк в октябре примет решение по проекту сотового оператора

Сбербанк практически завершил свой пробный проект в Санкт-Петербурге по тестированию собственного виртуального сотового оператора MVNO работающего на базе «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) и в ближайшее время планирует принять решение по дальнейшей судьбе этого проекта.

«Сейчас подводим итоги, и я думаю, до конца октября примем решение», — цитирует РИА Новости первого зампреда правления банка Льва Хасиса. Летом этого года он заявлял, что в случае успеха проекта, виртуальный оператор будет запущен во всех регионах присутствия Tele2.

Сбербанк получил лицензию на оказание услуг связи в августе 2016 года, а уже осенью стало известно о создании виртуального сотового оператора в сотрудничестве с Tele2.

Ранее «Практика» писала о том, что Сбербанк нашел новый способ борьбы с проблемными заемщиками. Работать с ними будут роботы. Сбербанк уже начал тестировать робоэдвайзинг — автматизированную платформу, которая предоставляет финансовые консультации, помогает клиентам и управляет инвестициями.