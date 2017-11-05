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Сбежавший из израильского зоопарка бегемот решил вернуться

Побег и возвращение животного попали в кадры скрытой съемки

В зоопарке Тель-Авива Ramat Gan произошел курьезный случай: через главный вход сбежал один из проживающих там бегемотов. Однако спустя некоторое время он вернулся обратно тем же путем, сообщает британское издание Daily Mail.

Побег бегемота запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах съемки можно заменить, что один из работников зоопарка пришел в недоумение, увидев животное на воле. После того, как зверь вернулся, его направили обратно в вольер.

По словам сотрудников зоопарка, пока они не знают, каким именно образом бегемоту удалось сбежать. Однако они обещают, что в ближайшее время проведут тщательное расследование на эту тему.


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