Пентагону нужны биоматериалы жителей России для проведения исследований по изучению травм опорно-двигательного аппарата.

Об этом заявил представитель учебного авиационного командования ВВС США Бо Дауни, передает РИА Новости. Он уточнил, что специалисты пытаются выявить биомаркеры, связанные с травмами опорно-двигательной системы, биоматериалы нужны именно для этого.

В июле для данного исследования были закуплены 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, которая вырабатывает синовиальную жидкость, необходимую для нормальной работы суставов. Закупка осуществлялась по контракту, причем в запросе не было указано, откуда должны поступить образцы, подчеркнул Дауни.

Однако на данный момент для обеспечения целостности и объективности исследования необходимы образцы именно из России, потому что предыдущий поставщик предоставил биоматериал жителей именно этой страны.

Ученый-генетик, директор компании Genotek Валерий Ильинский заявил журналистам, что теоретически любые биологические материалы можно использовать для гипотетической атаки на их носителей, однако на практике такие подходы не применяются.

Ранее «Практика» писала, что президент РФ Владимир Путин прокомментировал факт сбора биоматериалов россиян и отметил, что гражданам нашей страны не стоит этого бояться.