Сборная Аргентины будет готовиться к матчу с РФ на стадионе «Спартака»

Ассоциация футбола Аргентины опубликовала расписание тренировочных занятий сборной страны, которые пройдут перед контрольным матчем с национальной командой России.

В понедельник, 6 ноября, сборная Аргентины проведет открытую тренировку на московском стадионе «Открытие Арена», сообщается на официальной сайте ассоциации. Еще восемь тренировочных игр пройдут на арене «Спартака» в период с 7 по 10 ноября.

Игроки «Зенита» Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Леандро Паредес, Эмануэль Маммана прибудут в расположение сборной Аргентины 6 ноября. В этот же день на тренировочный сбор приедут Лионель Месси и Серхио Агуэро. Матч Россия — Аргентина состоится 11 ноября на стадионе «Лужники».

В конце октября международная федерация футбола (ФИФА) определилась с призовым фондом Чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в 11 городах России. Общая утвержденная сумма составляет $400 миллионов.

Ранее «Практика» писала о том, что болельщики ЧМ-2018 смогут бесплатно перемещаться по России.