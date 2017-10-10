Сборная Австралии обыграла Сирию и сохранила шансы выйти на ЧМ-2018

В Сиднее завершился ответный матч четвертого раунда отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года между сборной Австралии и командой Сирии.

Первый игра между командами, которая по причине вооруженного конфликта в Сирии прошла в Малайзии, завершилась со счетом 1:1. Вторая окончилась счетом 2:1 в пользу сборной Австралии, сообщает ТАСС.

Национальная команда Австралии играла на чемпионатах мира в 1974, 2010 и 2014, тогда сборная не смогла выйти из группы. В 2006 году они дошли до стадии 1/8 финала.

По состоянию на 10 октября участие на чемпионате мира 2018 года обеспечили себе 17 команд, среди которых сборные России, Бельгии, Бразилии, Коста-Рики, Польши, Египта и других.

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