Сборная РФ по бобслею и скелетону надеется получить новую технику

Российские бобслеисты и скелетонисты выразили надежду получить новую технику в олимпийском сезоне. Инвентарь необходим им для того, чтобы показать отличные результаты на Играх-2018, которые пройдут в Южной Корее.

28 октября спортсмены завершили тренировочную неделю в Пхенчане — именно там пройдут зимние Олимпийские игры 2018 года. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков. Также президент заявил, что продолжает надеяться на получение новой техники, на которую были оформлены заявки для участия в Олимпийских играх.

Зубков отметил, что на данный момент сборная находится в подвешенном состоянии и готовится к соревнованиям на устаревшей технике, в то время, как у главных соперников с инвентарем нет никаких проблем.