Сборная РФ вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом

Сборная Российской Федерации вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом. Российские хоккеисты одержали победу в полуфинале и разгромили команду Финляндии со счетом 8:2. После победы сборная вышла в финал – спортсмены готовы бороться за победу.

В финале российские хоккеисты встретятся с командой, которая победит в паре Швеция-Казахстан, пишет RT. Болельщики из РФ смогут поболеть за свою сборную 4 февраля в 9:00 (по московскому времени). Чемпионат мира проходит сейчас в Хабаровске – матчи транслируются в прямом эфире.

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