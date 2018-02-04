Сборная России по футболу отметила Всемирный день борьбы с раком

Сборная России по футболу в рамках Всемирного дня борьбы с раком вручила подарки детям с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Уточняется, что эта акция прошла в рамках новогоднего конкурса «Детские мечты», который организовал Российский футбольный союз. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук отметил важность того, что в России, как и во всем мире, отмечают День борьбы против рака.

Напомним, что по итогам новогоднего конкурса от РФС победил 121 ребенок. Их мечты продолжает исполнять сборная России по футболу.