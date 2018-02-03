Российские футболисты вышли в финал Кубка легенд

Сборная России по футболу вышла в финал Кубка легенд, обыграв команду Италии со счетом 8:5. Соревнования проходят в Москве на малой спортивной арене “Лужники”.

Роман Широков оформил хет-трик, а Сергей Кирьяков забил два гола. Кроме того, по разу отличились Алексей Смертин, Олег Корнаухов и Роман Павлюченко. Италия тоже играла достойно: Франческо Тотти забил два гола. Также проявили себя Кристиан Дзенони и Анджело Ди Ливио. Кроме того, итальянцам невольно помог игрок российской сборной Александр Филимонов, забивший гол в собственные ворота, пишет ТАСС.

Кубок легенд – турнир, в котором игроки старше 35 лет соревнуются между собой. Praktika.ru регулярно рассказывает о спортивных достижениях РФ.