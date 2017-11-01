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МОК лишил сборную российских лыжников серебра Олимпиады-2014

Такое решение приняли из-за того, что одного из спортсменов поймали на допинге

Международный олимпийский комитет лишил сборную лыжников России серебряной медали Олимпиады-2014. Такое решение было вынесено после того, как Александра Легкова, одного из российских лыжников, признали виновным в приеме допинга.

МОК запретил  Александру Легкову и Евгению Белову участвовать в Олимпиадах пожизненно. Более того, комитет аннулировал их результаты участия на Олимпийских играх 2014 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Заседание относительно Легкова и других российских лыжников прошло 30 октября в Лозанне. Первым дело было вынесено решение о Легкове и Белове, чуть позже рассмотрят дела чемпионов мира Алексея Петухова и Максима Вылегжанина.


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