Сборная России сыграет один из последних товарищеских матчей на стадионе «Динамо»

Сборная России по футболу в одной из своих последних встреч перед Чемпионатом мира 2018 года встретится с командой-соперником на обновленном стадионе «Динамо». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководителя проекта «ВТБ Арена Парк» Андрея Перегудова.

Уточняется, что встреча на новом стадионе запланирована на лето, предварительно на 5 июня 2018 года. Пока неизвестно, с кем встретятся российские футболисты, однако, по словам Перегудова, «это будет одна из лучших команд мира».

В воскресенье, 22 октября, состоится торжественная церемония представления нового Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина. Как отмечает руководитель проекта, церемония – это промежуточный чекпоинт, который покажет болельщикам, готовность стадиона.

Стадион «Динамо» откроется следующим летом, за несколько дней до начала Чемпионата мира по футболу-2018. Он расположится под одной крышей с дворцом спорта «ВТБ Арена» и будет вмещать почти 26 тысяч футбольных болельщиков.

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