Сборная Сербии квалифцировалась на ЧМ-2018

Сборная Сербии квалифицировалась на Чемпионат мира-2018, который пройдет в России. Команда одержала победу над сборной Грузии со счетом 1:0 и вышла в финальный раунд соревнований.

Единственный мяч на 74-й минуте матча забил Александр Прийович, пишет ТАСС. Сборная Сербии заработала 21 очко. В активе сборной Исландии 22 очка, а команда Ирландии в параллельном матче группы D получила 19 очков. Она сыграет в стыковых матчах за право побороться за победу в финальной части турнира.

Тем временем, украинская команда потерпела поражение в матче с Хорватией со счетом 0:2. Украинские спортсмены не поедут на ЧМ-2018.

Сборная Сербии стала 17-й командой, которая поедет на Чемпионат мира-2018 в Россию. Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России — от Саранска до Москвы.