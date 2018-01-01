Сборные Африки и Америки могут выбрать тренировочные базы в Железноводске на ЧМ-2018

Сборные по футболу стран Африки и Центральной Америки рассматривают в качестве тренировочной базы площадки в Железноводске, передает ТАСС со ссылкой на главу города Евгения Моисеева.

По его словам, команды-участники Чемпионата мира по футболу 2018 года сами выбирают, где будут размещать тренировочную базу, и они объявят о своем решении ближе к февралю.

«Но известно, что несколько иностранных сборных, в частности из стран Африки и Центральной Америки, рассматривают Железноводск в качестве баз для своих команд на чемпионат мира», – отметил Моисеев.

К слову, строительство тренировочных баз в Железноводске было завершено одним из первых. На них было потрачено более 260 миллионов рублей.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В общей сложности будет зайдествовано 12 стадионов в 11 городах страны.