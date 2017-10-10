Сборные России и Ирана сыграли в товарищеском матче со счетом 1:1

Сборная России по футболу сыграла с командой Ирана вничью — товарищеский матч завершился со счетом 1:1. Сборные двух стран встретились на «Казань-Арене».

Игра была очень напряженной. Первый гол забили только на 57-й минуте, пишет ТАСС. Отличился Сердар Азмун, член сборной Ирана. Через 17 минут, на 74-й минуте матча мяч абил и российский футболист Дмитрий Полоз. Таким образом, счет выровнялся, и команды сыграли вничью.

На матч пришло более 33 тысяч футбольных болельщиков. Сборные России и Ирана встречаются только второй раз в истории. Первый матч прошел в 2011 году и завершился победой иранской команды со счетом 1:0.

Предыдущий товарищеский матч, в котором участвовала сборная России, прошел в Москве. Там российские футболисты обыграли южнокорейскую команду со счетом 4:2.