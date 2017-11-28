СБР готов защищать честь и достоинство отстраненных биатлонисток

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что организация приложит все усилия для защиты чести и достоинства пожизненно отстраненных российских биатлонисток.

«Поскольку и Романова, и Вилухина, и, думаю, скорее всего, Зайцева — неактивные спортсмены, речь идет только о защите чести и достоинства. И мы будем защищать их честь и достоинство в судах любой инстанции — это однозначно», – цитирует Кравцова «Р-Спорт».

Также он добавил, что для обращения в суд по делам отстраненных биатлонисток требуется получение мотивировочной части дисквалификации Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее пожизненно отстраненная от Олимпийских игр российская биатлонистка Яна Романова заявляла, что скорее выбросит медаль зимних ОИ-2014 в Сочи в помойку, чем вернет ее в МОК. По ее словам, она многократно тестировалась на применение запрещенных препаратов как Всемирным антидопинговым агентством (WADA), так и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).