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05 октября, в 10:39
Новости

СБУ выслала корреспондента телеканала НТВ из страны

По мнению украинского правительства, журналист занимался пропагандой российского телеканала

Служба безопасности Украины приняла решение выдворить корреспондента российского телевизионного канала НТВ Вячеслава Немышева из страны.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале украинского ведомства. Отмечается, что журналист будет принудительно возвращен в Российскую Федерацию в связи с пропагандой российского телеканала НТВ на территории Украины.

Как сообщает РИА Новости, в связи с данным инцидентом глава комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина обратилась к члену ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру, попросив оперативно отреагировать на произошедшее.

По ее словам, правительство Украины начинает срываться от собственного бессилия и не находит ничего другого, как отыгрываться на независимых корреспондентах.

Известно, что журналиста НТВ задержали в украинской столице в ходе записи репортажа. В этот момент работе корреспондента пытался воспрепятствовать неизвестный, который обратился к сотрудникам местных правоохранительных органов, после чего Вячеслав Немышев был арестован.


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