СБУ выслала корреспондента телеканала НТВ из страны

Служба безопасности Украины приняла решение выдворить корреспондента российского телевизионного канала НТВ Вячеслава Немышева из страны.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале украинского ведомства. Отмечается, что журналист будет принудительно возвращен в Российскую Федерацию в связи с пропагандой российского телеканала НТВ на территории Украины.

Как сообщает РИА Новости, в связи с данным инцидентом глава комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина обратилась к члену ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру, попросив оперативно отреагировать на произошедшее.

По ее словам, правительство Украины начинает срываться от собственного бессилия и не находит ничего другого, как отыгрываться на независимых корреспондентах.

Известно, что журналиста НТВ задержали в украинской столице в ходе записи репортажа. В этот момент работе корреспондента пытался воспрепятствовать неизвестный, который обратился к сотрудникам местных правоохранительных органов, после чего Вячеслав Немышев был арестован.