СБУ задержала украинскую военнослужащую за передачу информации России

Служба безопасности Украины задержала военнослужащую, которая передавала информацию спецслужбам Российской Федерации. Женщина проходила службу на центральной базе хранения национальной гвардии и обладала секретными данными.

Шпионка нанесла ущерб обороноспособности Украины, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Василия Грицак, главу СБУ. Военный также отметил, что военнослужащую нацгвардии завербовали, когда она ездила в Москву — в гости к родной сестре.

Важно, что шпионка не просто передавала информацию, но и подкрепляла ее доказательствам. Она скопировала около сорока различных документов, которые якобы потребовали спецслужбы РФ. Копии секретных бумаг она отправила в Россию по Интернету, пользуясь секретным чатом в одном из популярных мессенджеров. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена».

Ранее «Практика» писала об обратной ситуации: в России задержали двух граждан, которые занимались шпионажем для Украины. Один из подозреваемых дал признательные показания. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.