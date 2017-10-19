Сечин развеял слухи о «смерти» нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин прокомментировал сообщения о том, что скоро нефть перестанет быть основой мировой топливной энергетики.

По его словам, слухи о «смерти» нефти сильно преувеличены. В настоящее время рынку удалось нивелировать волатильность цен за счет ограничения производства нефти некоторыми странами и сильного роста спроса на нефть, однако это равновесие пока хрупкое, информирует РИА Новости со ссылкой на заявление Сечина на Х Евразийском экономическом форуме.

Игорь Сечин прогнозирует рост спроса на энергоносители, отмечая, что он повлечет за собой не только соответствующую динамику производства, но и окажет мультипликативный эффект на развитие связанных секторов экономики.

Ранее «Практика» писала о том, что компания «Роснефть» открыла новое нефтяное месторождение в Арктике.