Сечин встретился с кубинским лидером

Игорь Сечин, глава «Роснефти», провел встречу с главой правительства Кубы Раулем Кастро, сообщают РИА Новости со ссылкой на кубинскую радиостанцию Radio Havana.

Уточняется, что на встрече Сечин и Кастро обсудили вопросы сотрудничества двух стран, в том числе и экономического. В обсуждении также принимали участие посол Российской Федерации на Кубе Михаил Камынин и министр экономики и планирования латиноамериканской страны Рикардо Кабрисас.

Также агентство ТАСС передает, что компания «Роснефть» планирует в течение 15 лет добывать газ в двух месторождениях на территории Венесуэлы. Полученный газ будет отправляться на экспорт.