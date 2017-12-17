Сегодня:
$
Нефть
Золото
17 декабря, в 17:45
Новости

Сечин встретился с кубинским лидером

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества России и Кубы

Игорь Сечин, глава «Роснефти», провел встречу с главой правительства Кубы Раулем Кастро, сообщают РИА Новости со ссылкой на кубинскую радиостанцию Radio Havana.

Уточняется, что на встрече Сечин и Кастро обсудили вопросы сотрудничества двух стран, в том числе и экономического. В обсуждении также принимали участие посол Российской Федерации на Кубе Михаил Камынин и министр экономики и планирования латиноамериканской страны Рикардо Кабрисас.

Также агентство ТАСС передает, что компания «Роснефть» планирует в течение 15 лет добывать газ в двух месторождениях на территории Венесуэлы. Полученный газ будет отправляться на экспорт.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
08 декабря, в 15:04
На “Роснефть” и “Башнефть” подали иск на 330 млрд рублей
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН
Новости
19 декабря, в 09:44
Пенсионеры России получат дополнительные соцдоплаты

Оставить комментарий

avatar