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02 декабря, в 10:31
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Сенат Конгресса США принял закон о налоговой реформе

Ее проведение было основой предвыборной кампании Трампа

Сенат Конгресса США в ночь на субботу, 2 декабря, принял законопроект о крупнейшей налоговой реформе.

Ее обещал провести в своей предвыборной кампании нынешний президент страны Дональд Трамп, сообщает ТАСС. Инициативу поддержали большинство членов верхней палаты.

Перед принятием законопроект долго обсуждали. Разработчики отстаивали каждый голос. В этом созыве Конгресса республиканцам отдано 52 места из 100, многие сенаторы этой партии выступили против принятия проекта о реформах.

Авторы будущего закона пошли на некоторые уступки и включили статью о снижении налога для небольших компаний, которые приносят прямой доход их владельцам. Также была включена статья о разрешении добычи нефти и газа в Национальном Арктическом заповеднике на Аляске. Третьей поправкой, которой добились республиканцы, стала отмена обязательного приобретения медицинской страховки.


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