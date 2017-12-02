Сенат Конгресса США принял закон о налоговой реформе

Сенат Конгресса США в ночь на субботу, 2 декабря, принял законопроект о крупнейшей налоговой реформе.

Ее обещал провести в своей предвыборной кампании нынешний президент страны Дональд Трамп, сообщает ТАСС. Инициативу поддержали большинство членов верхней палаты.

Перед принятием законопроект долго обсуждали. Разработчики отстаивали каждый голос. В этом созыве Конгресса республиканцам отдано 52 места из 100, многие сенаторы этой партии выступили против принятия проекта о реформах.

Авторы будущего закона пошли на некоторые уступки и включили статью о снижении налога для небольших компаний, которые приносят прямой доход их владельцам. Также была включена статья о разрешении добычи нефти и газа в Национальном Арктическом заповеднике на Аляске. Третьей поправкой, которой добились республиканцы, стала отмена обязательного приобретения медицинской страховки.