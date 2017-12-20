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20 декабря, в 13:15
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Сенат США одобрил крупный налоговый законопроект

Президент США предложил сократить налоги

В среду, 20 декабря, президент США  Дональд Трамп написал в твиттере, что Сенат Соединенных Штатов поддержал самый большой в истории законопроект о сокращении налогов.

Как сообщает американский телеканал Sky News сообщает, Сенат США одобрил самый радикальный пересмотр налогового кодекса более чем за 30 лет.

Законопроект предлагает сократить корпоративные налоги с 35 до 21%. Для физических лиц он сокращает верхний подоходный налог с 39,6 до 37%.

Также законопроект затрагивает вопросы здравоохранения и окружающей среды.

Документ поступит на рассмотрение палаты представителей США 21 декабря. Если законопроект одобрят, то он будет подписан Трампом и обретет силу.

Ранее Praktika.ru сообщала, что Дональд Трамп положительно оценил промежуточные итоги своего правления, заявив об увеличении уровня потребительского доверия и минимизации безработицы.


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