Сенаторы попросили правительство решить проблемы сотрудникам МЧС

На заседании Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации обсудили меры по улучшению правового регулирования соцобеспечения военнослужащих, сотрудников МЧС.

Заседание, в котором приняли участие вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев и председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, проходило во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России, сообщает пресс-служба Совета.

Виктор Бондарев перечислил ряд проблем в области соцобеспечения военнослужащих и сотрудников со специальными званиями, проходящих службу в МЧС.

«К сожалению, на сегодняшний день объем финансирования расходов по обеспечению сотрудников МЧС и их семей постоянным и служебным жильем явно недостаточен. Недофинансируются и нужды по оказанию им медицинской помощи. Отсутствует право на назначение досрочной пенсии по старости для работников противопожарной службы в регионах. Есть проблемы и в сфере переподготовки и последующего трудоустройства кадров МЧС. Иногда встречаются случаи, когда уволенные военнослужащие оказываются без жилья», – сказал председатель комитета.

По его словам, все эти проблемы требуют скорейшего решения. Поэтому на заседании был рассмотрен и утвержден подготовленный проект рекомендаций.