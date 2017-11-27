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27 ноября, в 14:52
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Сенаторы попросили правительство решить проблемы сотрудникам МЧС

Для этого на соцобеспечение необходимо выделить дополнительные средства

На заседании Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации обсудили меры по улучшению правового регулирования соцобеспечения военнослужащих, сотрудников МЧС.

Заседание, в котором приняли участие вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев и председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, проходило во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России, сообщает пресс-служба Совета.

Виктор Бондарев перечислил ряд проблем в области соцобеспечения военнослужащих и сотрудников со специальными званиями, проходящих службу в МЧС.

«К сожалению, на сегодняшний день объем финансирования расходов по обеспечению сотрудников МЧС и их семей постоянным и служебным жильем явно недостаточен. Недофинансируются и нужды по оказанию им медицинской помощи. Отсутствует право на назначение досрочной пенсии по старости для работников противопожарной службы в регионах. Есть проблемы и в сфере переподготовки и последующего трудоустройства кадров МЧС. Иногда встречаются случаи, когда уволенные военнослужащие оказываются без жилья», – сказал председатель комитета.

По его словам, все эти проблемы требуют скорейшего решения. Поэтому на заседании был рассмотрен и утвержден подготовленный проект рекомендаций.

 

 

 


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Анатолий
Гость
Анатолий

У нашего правительства деньги находятся только для забугорной помощи, а свой народ они давно забыли, социальные гарантии не выполняются, но с высокой трибуны и ВВП И ДАМ во всеуслышание заявляют, что всё у них хорошо. У них действительно хорошо, а вот как у народа, их не интересует..

26 дней 1 час назад
Зоя
Гость
Зоя

Правильный вопрос подняли на заседании, сотрудники МЧС жизнью рискуют на работе, понятно, что и обеспечение должно быть нормальным для них

24 дней 23 часов назад