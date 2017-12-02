Сербия планирует купить у России шесть вертолетов Ми-17

Сербия ведет переговоры с «Рособоронэкспортом» о приобретении шести вертолетов Ми-17.

Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич, сообщает RT. Вучич сказал, что страна впервые после 30 лет приобрела два новых транспортных вертолета Ми-17, который считаются самыми востребованными в мире. «Планируем купить еще шесть транспортно-боевых вертолетов и ведем переговоры об этом с «Рособоронэкспортом», — заявил глава Сербии.

Он отметил, что власти Сербии ждут девять вертолетов H145 Airbus немецко-французского производства. Шесть из них направят вооруженным силам страны, а остальные предназначены для полиции.

Ранее глава Судана Омар аль-Башир обсуждал возможность приобретения у России истребителей Су-30 и Су-35, а также заинтересовался зенитным ракетным комплексам С-300.