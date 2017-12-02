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02 декабря, в 16:52
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Сербия планирует купить у России шесть вертолетов Ми-17

Александр Вучич рассказал о планах страны по закупке военной техники

Сербия ведет переговоры с «Рособоронэкспортом» о приобретении шести вертолетов Ми-17.

Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич, сообщает RT. Вучич сказал, что страна впервые после 30 лет приобрела два новых транспортных вертолета Ми-17, который считаются самыми востребованными в мире. «Планируем купить еще шесть транспортно-боевых вертолетов и ведем переговоры об этом с «Рособоронэкспортом», — заявил глава Сербии.

Он отметил, что власти Сербии ждут девять вертолетов H145 Airbus немецко-французского производства. Шесть из них направят вооруженным силам страны, а остальные предназначены для полиции.

Ранее глава Судана Омар аль-Башир обсуждал возможность приобретения у России истребителей Су-30 и Су-35, а также заинтересовался зенитным ракетным комплексам С-300.

 

 


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