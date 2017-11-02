Серебренников стал претендентом на премию «Золотая маска»

Спектакль российского режиссера театра и кино Кирилла Серебренникова «Чаацкий», который проходил в театре «Геликон-Опера», включен в число постановок, номинированных на высшую театральную премию «Золотая маска».

Как сообщает РИА Новости, сам постановщик является кандидатом на премию в двух номинациях «художник по костюмам» и «режиссура».

Отмечается, что лонг-лист претендентов уже сформирован, а торжественная церемония вручения «Золотой маски» состоится 15 апреля 2018 года на новой сцене Большого театра. При этом в общей сложности на премию выдвинута 61 постановка.

Известно, что спектакль Серебренникова является кандидатом на четыре номинации. Также претендуют на высшую театральную премию композитор Александр Маноцков и дирижер Феликс Коробов. Сама постановка получила еще и номинацию как лучший оперный спектакль.

Ранее «Практика» информировала о том, что президент РФ Владимир Путин высказался по поводу дела режиссера Кирилла Серебренникова.