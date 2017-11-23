Сергей Чернин: в России могут ввести экосбор на полиэтиленовые пакеты

Член Общественного совета Минприроды России Сергей Чернин поддержал идею отказа от использования пластиковых пакетов в России.

Он отметил, что многие страны вообще отказались от использования полиэтилена как такового. Привычные нам пакеты запрещены в Италии, Франции, Дании, Австралии, Индии, Кении и других государствах.

«В России сейчас обсуждается введение специального экологического сбора на полиэтиленовые пакеты. С таким предложением месяц назад выступил спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности Сергей Иванов. А еще раньше Минприроды заявляло, что экологический сбор на любую полиэтиленовую упаковку может быть введен России к 2020 году», – сказал Чернин.

По словам эксперта, все эти планы и беспокойство по поводу использования данного материала абсолютно обоснованы. На полигонах изделия из полиэтилена разлагаются 100 и более лет в зависимости от их плотности. «Отказ от бесплатных пакетов, которые, как правило, становятся мусором уже через час после покупки, благотворно скажется на экологии. Однако останавливаться на этом не стоит. Мало кто задумывается о том, что в стоимости многих товаров значительная часть (иногда это 30% и больше) приходится на упаковку. В большинстве случаев это все тот же полиэтилен, только с гораздо большей плотностью, чем пакеты. Поэтому отказ от пакетов – это только первый шаг», – пояснил эксперт.

Президент ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» подчеркнул, что необходимо говорить об отказе от использования полиэтиленовой упаковки вообще и на государственном уровне стимулировать производство и применение биоразлагаемых полимеров.