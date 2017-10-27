Сергей Головин: интернет-пользователи всегда будут искать способы обхода блокировки

Адвокат Сергей Головин специально для «Практики» прокомментировал новые законы в сфере интернет-регулирования.

С 1 октября вступил в силу закон о блокировке «зеркал», с 1 ноября 2017 года начинает действовать закон от 29.07.2017 № 276-ФЗ согласно которому будут блокироваться анонимайзеры, прокси и VPN-сервисы если они позволяют просматривать запрещенные сайты. Провайдерам, владельцам сетей и компьютерных программ с началом действия закона воспрещается использовать их для доступа к запрещенным сайтам, пояснил адвокат.

После получения уведомления Росреестра указанные провайдеры и владельцы должны в течение 30 дней подключиться к реестру запрещенных сайтов и осуществлять блокировку указанных в нем страниц. В противном случае им самим грозит блокировка. В настоящий момент блокировки сайтов возможна в судебном и вне судебного порядка, последний все время расширяется, напоминает эксперт.

В этом году неоднократно обсуждаются законопроекты о внесудебной блокировке сайтов новыми ведомствами, так ЦБ будет блокировать сайты «плохих» финансовых организаций, а прокуратура сайты нежелательных организаций. МВД запрещает сайты о торговле наркотиками и информацию о них, ФНС блокирует интернет-казино. При этом согласно совместному приказу этих ведомств, каждый из них сможет блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы если с их помощью можно попасть на запрещенные сайты.

Под горячую руку попали поисковики, они не могут показывать в выдаче запрещенные сайты, зеркала, ссылки на запрещенные анонимайзеры. Все это ведет к «полному закрытию нежелательных» сайтов для российских граждан, правда список как видов запрещенной информации так и количества запрещенных сайтов все время расширяется. И не очень понятно будут ли в полную силу работать новые законы, ведь анонимайзеров и сервисов очень много и пользователи всегда будут искать способы обхода блокировки, так как принцип децентрализации лежит в основе интернета, подытожил Сергей Головин.

Ранее «Практика» писала о том, что Роскомнадзор основал новый департамент по ограничению доступа к анонимайзерам.