Сергей Головин прокомментировал «дело реставраторов»

Адвокат Сергей Головин специально для «Практики» прокомментировал «дело реставраторов» и обвинительный приговор восьмерым подсудимым.

Он напоминает, что, согласно следствию, хищения начали совершаться в 2012 году бывшими сотрудниками Минкультуры и руководителями строительных предприятий, с которыми были подписаны договоры на реставрацию. Хищением следствие посчитало разницу между суммами, прописанными в контрактах и реальной стоимостью работ. Суд проходил в особом порядке без оглашения доказательств и допроса свидетелей.

Особый порядок является упрощенной формой судебного разбирательства по уголовному делу, при котором обвиняемый соглашается с предъявленным обвинением, в то же время суд назначает наказание меньше, чем если бы это был обычный процесс. В данном деле обвиняемые в ходе следствия признали свою вину и полностью возместили потерпевшему — министерству культуры — нанесенный ущерб, поясняет адвокат.

Согласно приговору, все подсудимые были признаны виновными в хищении не менее 100 миллионов рублей бюджетных денег, перечисленных бюджетом на реставрацию. В прениях для бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова обвинение просило наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере миллиона рублей. А для всех остальных наказание в виде условного наказания на срок до четырех лет, продолжает эксперт.

Сергей Головин считает, что благодаря действиям участвовавших в защите адвокатов все фигуранты уголовного дела были освобождены в зале суда с учетом срока, проведенного под стражей. Мера пресечения снята, залог возвращен и арест с имущества так же снят. Суд учел множество позитивных характеристик, показания свидетелей и огромное количество поручительств, полученных от деятелей культуры.

Ранее «Практика» писала о том, что все фигуранты «дела реставраторов» вышли на свободу.