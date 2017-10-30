Сергей Головин рассказал о способах стимуляции продаж электромобилей

Недавно замминистра транспорта Николай Асаул сказал, что в дальнейшем не стоит ждать разрешения электротранспорту ездить на выделенных полосах из-за того, что у него не такая вместимость как у общественного транспорта.

Но данный довод не соответствует действительности, для примера, сейчас по выделенным полосам разрешено ездить такси, которые являются обычными легковыми автомобилями, но желтого цвета, эксклюзивно для «Практики» пояснил адвокат Сергей Головин.

С каждым годом растет уровень загрязнения атмосферы и процент CO2 особенно это очевидно в густонаселенных городах. Многокилометровые пробки еще больше ухудшают ситуацию. Электрокары могут помочь исправить это. Европейские страны, США, Китай стимулируют продажи электромобилей, как льготной ценой, так и будущим запретом двигателей внутреннего сгорания в городах.

В своих планах российское правительство ставит цель к 2020 году нарастить парк электромобилей до 200 тысяч штук, но это сейчас практически невозможно, так как нужно чтобы каждый год продавалось по 50 тысяч и более автомобилей.

Главные минусы электротранспорта — это высокая цена и относительно дорогой ремонт, отсутствие разветвленной сети заправок. С увеличением производственных мощностей и парка автомобилей эти проблемы уйдут из-за сокращения издержек, считает эксперт.

Поэтому необходимы кардинальные меры такие как продолжение обнуления ввозной пошлины, которая сейчас вернулась к 15%, постройка сети электрозаправок, притом темпами намного большими, чем сейчас, снижение тарифов «платон» для таких автомобилей тоже было бы не лишним.

Да и без стимуляции спроса государственными дотациями и субсидиями для граждан так же не обойтись, сейчас Китай дает до 8 тысяч государственных долларов при покупке электромобиля, что позволяет уравнять стоимость бензинового и электромобиля.

«Выделенные полосы я не упомянул, но они были бы не лишними, но без решения вопроса об уравнении стоимости на электромашину и ее обслуживание с традиционными автомобилями полосы ничего не решат», — подытожил Головин.

Ранее «Практика» писала о том, что замглавы Минтранса не поддерживает допуск электрокаров к выделенным полосам.