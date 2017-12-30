Сергей Лавров рассказал, чему научился у президента России

Сергей Лавров рассказал, чему его научил президент РФ.

Министр иностранных дел в интервью программе “Международная пилорама” на телеканале НТВ отметил, что у Владимира Путина он учится сохранять серьезное лицо при фразе “западные партнеры”.

“Безусловно, мы все учимся у президента. Он эту фразу также употребляет. Считаю, что все, с кем мы общаемся, это партнеры. Только есть договороспособные партнеры, а есть безнадежно недоговороспособные. Таковых на Западе становится все больше”, – сказал министр.

Министр также отметил, что в следующем году Россия планирует развивать культурные связи с Японией и налаживать отношения с другими западными партнерами.