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23 ноября, в 13:21
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Сергей Муравьев очертил перспективы развития аэротакси

Их могут связывать аэропорты, ж/д вокзалы, автобусные станции, паромные терминалы

Недавно Airbus показал прототип аэротакси, который планируют запустить до конца 2017 года.

Генеральный директор ООО «Эверест 8800» (федеральный партнер агрегаторов такси по подбору водителей) Сергей Муравьев рассказал нам о перспективах развития беспилотных аэротакси.

«По статистике сейчас один автомобиль такси перевозит 1,5 пассажира. Поэтому решение в проекте Vahana предоставить место одному человеку вполне соответствует реалиям. Для аэротакси необходимо создавать хабы по типу нынешних перехватывающих парковок. Человек может прилететь в такой хаб, а дальше пересесть на общественный транспорт или собственный автомобиль», – сказал эксперт.

По словам Муравьева, если лететь дальше, может встать проблема центра города – ограничения по высоте полетов, отсутствие для таких такси возможности создавать инфраструктуру в силу перегруженности объектами недвижимости.

«Также аэротакси могут связывать аэропорты, ж/д вокзалы, автобусные станции, паромные терминалы. Скорее всего, внедрение начнется на простых маршрутах, а использовать аэротакси будут для целей отдыха, шопинга или просто фана. Произойдет это в стране, где больше развиты технологии, и с большей вероятностью не у нас», – сказал гендиректор ООО «Эверест 8800».

Эксперт заметил, что на первом этапе развития это будет дорогая услуга, со временем она станет массовым способом передвижения людей. В перспективе на крышах домов будут создаваться парковки для аэротакси, и люди будут выходить из дома не через первый этаж, а через крышу.

 


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