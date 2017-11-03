Сергей Сон: любить футбол и играть в него — не всегда совпадающие понятия

Председатель городской общественной организации «Объединение Сочинских корейцев» Сергей Сон эксклюзивно для «Практики» прокомментировал возможный Чемпионат мира среди футбольных болельщиков.

Города, принимающие Чемпионат мира по футболу, спешно доделывают дороги и достраивают стадионы, однако организаторам этого явно мало: они планируют провести чемпионат мира среди болельщиков. Российский футбольный союз полон энтузиазма и предлагает болельщикам сборных состязаться друг с другом в мастерстве игры, фанатами которой они являются. Правда, любить футбол и играть в него – все же не всегда совпадающие понятия, так что есть опасения, что желающих сыграть будет немного, считает эксперт.

Однако опыт проведения матчей среди фанатов уже есть: 1 июля во время Кубка конфедераций прошли матчи среди болельщиков, которые показали, что итальянцы действительно являются мастерами мяча, даже если они не профессиональные футболисты. «Сборная болельщиков России, увы, потерпела поражение. С другой стороны, итальянцы имеют возможность играть в футбол почти круглый год, чего не скажешь о наших соотечественниках: игровое поле во дворе нынче роскошь, особенно если оно пригодно к игре», — поясняет Сон.

Чемпионат мира среди болельщиков представляется все же не самой хорошей идеей, если он выражается именно в проведении матчей. Футбольные фанаты – люди, которые любят и поддерживают свою команду, и если им имеет смысл в чем-то состязаться, то, пожалуй, в культуре поведения на стадионе и позитивности настроя. Не секрет, что дурное поведение фанатов плохо сказывается на репутации команды, поэтому болельщикам имеет смысл учиться не играть в футбол, а вести себя так, чтобы их были рады принимать везде. Футбол – это мастерство и эмоции, лучше предоставить футболистам играть, а болельщикам – их поддерживать, подытожил Сергей Сон.

Ранее «Практика» писала о том, что во время ЧМ-2018 в России пройдет турнир болельщиков.