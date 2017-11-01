Сергей Топчиев: Египет потерял уровень образованности населения

Блогер Сергей Топчиев эксклюзивно для «Практики» прокомментировал законопроект в Египте, согласно которому журналистов будут наказывать за использование разговорного языка, сленга и иностранных слов.

На сегодняшний день в арабском языке в Египте существует два направления — литературный, он же фосха и так называемый сленг, уличный диалект, с которым официальный Каир начал активно бороться. Литературный язык в Египте в последнее время стал применяться чрезвычайно мало, в основном в кино или в телепередачах можно услышать упрощенный уличный египетский диалект, поясняет эксперт.

Правительство Египта понимает, что писать статьи, книги и снимать фильмы надо на фосхе, а не на фактически деревенском просторечном говоре. Язык должен быть чистым, литературным. Кроме этого, богатый арабский язык под влиянием глобализации стал стремительно наполняться заимствованными словами. Деградация культуры началась после революции свободных офицеров, случившейся более полувека назад.

За прошедшие годы Египет очень сильно сдал, потеряв уровень образованности населения и скатившись к примитивизму, свойственному началу прошлого столетия. Революция привела к неконтролируемому заселению и замусориванию Каира. В столицу приехали миллионы необразованных, бескультурных людей из сельской местности. И за несколько десятилетий литературная речь была фактически вытеснена деревенским сленгом, напоминает блогер.

Филологи считают, что дальнейшее равнодушие по отношению к этой проблеме приведет к потере самого понятия арабского языка в Египте. Уже сейчас язык скатился до такого чудовищного безграмотного вида, что Академия уже не может стоять в стороне и, как представители чистоты арабского языка, они уже просто обязаны принимать меры. Академики полагают, что тотальный запрет на использование сленга в медийных сообщениях – это единственный путь спасения лингвистической аутентичности Египта, подытожил Сергей Топчиев.

Ранее «Практика» писала о том, что египетских журналистов предлагают штрафовать за сленг.