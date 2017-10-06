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06 октября, в 16:27
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Сериал про школьников снимут в Нижнем Тагиле

Рабочее название проекта "Препод.LOL"

В Нижнем Тагиле планируют съемки сериала о жизни российских школьников.

Рабочее название ленты — «Препод.LOL», сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга». Съемки сериала запланировали создатели Школы кино и телевидения.

Концепция будущей киноленты уже разработана и утверждена, написаны сценарии  для пробных серий проекта.

Главные роли в ленте будут исполнять ученики Школы кино и телевидения. Набор в студию еще не начат, поэтому каждый житель региона может стать актером сериала при вступлении в киношколу.


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