Сериал про школьников снимут в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле планируют съемки сериала о жизни российских школьников.

Рабочее название ленты — «Препод.LOL», сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга». Съемки сериала запланировали создатели Школы кино и телевидения.

Концепция будущей киноленты уже разработана и утверждена, написаны сценарии для пробных серий проекта.

Главные роли в ленте будут исполнять ученики Школы кино и телевидения. Набор в студию еще не начат, поэтому каждый житель региона может стать актером сериала при вступлении в киношколу.