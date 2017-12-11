Сети быстрого питания отказались комментировать предложения Роспотребнадзора

Сети быстрого питания McDonalds и Black Star Burger отказались давать комментарии по поводу предложения Роспотребнадзора о введении “черных меток” на вредные продукты

“Мы ответим вам только в том случае, если руководство заинтересует Ваш вопрос”, – сказали журналистам Praktika.ru сотрудники McDonalds.

В понедельник, 11 декабря, Praktika.ru писала, что Роспотребнадзор планирует ужесточить меры защиты прав потребителей. Глава ведомтсва Анна Попова рассказала, что для вредных продуктов могут ввести «черные метки».

По этому поводу журналист Praktika.ru связался с несколькими крупными сетями быстрого питания в России. Однако сотрудники компаний отказались комментировать данную ситуацию.

Глава ведомства заметила, что за 25 лет в России стало в два раза больше детей, страдающих ожирением. В связи с этим была разработана национальная система с официальным документом, определяющим приоритетные направления на ближайшее десятилетие.