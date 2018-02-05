Северная Корея использует посольство в Берлине для получения ядерных технологий

Северная Корея использовала свое посольство в Берлине для получения материалов для своей программы ядерного оружия, согласно данным внутренней разведки Германии.

Служба обнаружила многочисленные попытки посольства Северной Кореи на протяжении последних двух лет приобрести оборудование, которое можно было бы использовать для баллистических ракет и ядерного оружия, сообщил глава разведки Ханс-Георг Маассен в интервью телекомпании NDR TV, которое выйдет в эфир в понедельник, сообщает UPI.

«Мы открыли там закупочную деятельность, которая была сосредоточена на ракетной программе, а также в некоторой степени на ядерной программе», – сказал Маассен.

Маассен добавил, что многие попытки были сорваны, но не все были обнаружены.

«Когда мы видим такие вещи, мы их останавливаем, но мы не можем гарантировать, что мы обнаружим и заблокируем каждую попытку», – сказал он.

Полученные материалы часто были так называемыми «товарами двойного назначения», которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

«Они были приобретены на других рынках, или подставные компании были использованы, чтобы купить их в Германии», – сказал он.

Доклад Организации Объединенных Наций в пятницу показал, что Северная Корея бросила вызов санкциям, экспортировав в прошлом году уголь и другие запрещенные товары общей суммой примерно в 200 миллионов долларов.

Поставки проходили через Китай, Россию и Малайзию, поскольку они не смогли остановить усилия режима Ким Чен Ына по финансированию его ядерных и ракетных программ, говорится в докладе.