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КНДР признала Крым российским

В новом атласе мира, выпущенном Северной Кореей, Крым обозначен территорией РФ

В Пхеньяне вышел политический атлас мира, на котором Крым обозначен как российская территория. Атлас выпустило корейское издательство «Научная энциклопедия».

Полуостров окрасили в цвета, характеризующие на карте Российскую Федерацию. КНДР уважает результаты референдума, который прошел в Крыму и считает его итоги полностью легитимными и отвечающими международно-правовым нормам, пишет РИА Новости, ссылаясь на МИД КНДР.

Также в министерстве иностранных дел КНДР отметили, что Северная Корея сразу обозначила свою позицию по вопросу присоединения Крыма к РФ. Аналогичным образом в Пхеньяне относятся и к вопросу о Курильских островах.

Ранее «Практика» писала, что президент Чехии назвал позицию по отношению к Косово и Крыму «двойными стандартами».


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