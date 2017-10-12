КНДР признала Крым российским

В Пхеньяне вышел политический атлас мира, на котором Крым обозначен как российская территория. Атлас выпустило корейское издательство «Научная энциклопедия».

Полуостров окрасили в цвета, характеризующие на карте Российскую Федерацию. КНДР уважает результаты референдума, который прошел в Крыму и считает его итоги полностью легитимными и отвечающими международно-правовым нормам, пишет РИА Новости, ссылаясь на МИД КНДР.

Также в министерстве иностранных дел КНДР отметили, что Северная Корея сразу обозначила свою позицию по вопросу присоединения Крыма к РФ. Аналогичным образом в Пхеньяне относятся и к вопросу о Курильских островах.

Ранее «Практика» писала, что президент Чехии назвал позицию по отношению к Косово и Крыму «двойными стандартами».