Северная Корея провела военный парад в Пхеньяне

На площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, столице КНДР, состоялся парад и митинг, посвященный 70-й годовщине со дня основания Корейской народной армии.

Как передает Associated Press, мероприятие прошло в четверг, 8 февраля, за день до официальной церемонии открытия Олимпийских игр в Южной Корее.

В подготовке парада, которая заняла несколько недель, приняли участие более 10 тысяч военнослужащих. Отмечается, что десятки тысяч жителей Северной Кореи прибыли в Пхеньян, чтобы поддержать демонстрацию.

При этом издание не уточняет, были ли в ходе парада продемонстрированы межконтинентальные баллистические ракеты и другое стратегическое оружие.