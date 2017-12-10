Северная Корея расценит морскую блокаду как объявление войны

Пхеньян заявил о готовности дать безжалостный оборонительный ответ в случае любых агрессивных мер со стороны мирового сообщества против суверенитета страны. В частности, речь идет о возможном объявлении морской блокады КНДР, с предложением о которой выступили США.

Заявление о том, что КНДР расценит такие меры как объявление войны, было опубликовано в официальной газете Трудовой партии Северной Кореи Rodong Sinmun.

“Мы будем рассматривать морскую блокаду Соединенными Штатами и ее последователями как акт агрессии против суверенитета и достоинства нашей Республики, а также как еще одно публичное объявление войны”, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американские власти предложили ввести морскую блокаду КНДР, перехватывая подозрительные северокорейские суда. Об этом заявил Рекс Тиллерсон в ответ на ракетные испытания КНДР.

Напомним, Praktika.ru передавала, что в конце ноября Северная Корея провела очередное испытание баллистической ракеты.