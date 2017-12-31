СФ: Трамп запомнится как президент США времен побед России в Сирии

Президент США Дональд Трамп останется в истории как глава государства времен, когда были совершены великие победы России в Сирии. Такое заявление сделал зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передают РИА Новости.

Таким образом Клинцевич ответил на заявление Трампа, которое он сделал во время последнего в 2017 году еженедельного обращения к гражданам. Президент США отметил, что международная коалиция во главе с США отвоевала почти всю территории ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России) в Сирии и Ираке.

Напомним, что конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. По официальному запросу Дамаска Россия с 2015 года проводила операцию против террористов. 11 декабря этого года Владимир Путин приказал вывести российские войска из Сирии.