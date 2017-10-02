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02 октября, в 20:52
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Шарапова направит средства с продажи своих конфет в фонд помощи Пуэрто-Рико

Теннисистка собрала уже порядка $100 тысяч

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о том, что, начиная со 2 октября до конца 2017 года, вся прибыль от продажи конфет ее собственной марки «Sugarpova» пойдет в благотворительный фонд помощи населению Пуэрто-Рико, который около месяца назад пострадал от ураганов «Ирма» и «Мария».

«Менее года назад я посетила прекрасный остров Пуэрто-Рико как гость Моники Пуиг для выставочного матча», — написала теннисистка на своей странице в Facebook. По ее словам, она влюбилась в остров, его людей и местную культуру.

Фонд помощи Пуэрто-Рико был основан олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро в одиночном разряде Моникой Пуиг. Ущерб, нанесенный стихийными бедствиями Пуэрто-Рико, оценивается в $95 миллиардов. В настоящее время Мария Шарапова собрала уже около $100 тысяч.

Ранее «Практика» сообщала о том, что защитник итальянского футбольного клуба «Ювентус» Джорджио Кьеллини заявил о готовности жертвовать по 1% от каждой своей зарплаты на благотворительность.


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