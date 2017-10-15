Шарапова впервые после дисквалификации выиграла турнир WTA‍

В воскресенье, 15 октября, россиянка Мария Шарапова на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в финале в двух сетах обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко, одержав первую победу с мая 2015 года.

Теннисистка в этом году возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Шарапова выиграла 36-й титул в одиночном разряде, сообщает ТАСС.

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что Шарапова провела один из уникальных финалов в своей карьере, отыграв в каждом сете по несколько геймов. По его мнению, обвинения в употребление допинга были несправедливы, а своей победой российская теннисистка доказала свою правоту

Мария Шарапова не только талантливая спортсменка, также теннисистка занимается благотворительностью. В начале октября она сообщила, что направит средства с продажи своих конфет в фонд помощи Пуэрто-Рико, о чем писала «Практика».