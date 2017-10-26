Шесть романов вошли в шорт-лист «Русского Букера»

В шорт-лист литературной премии «Русского Букера» попали шесть романов.

Список огласил председатель жюри Петр Алешковский, сообщает РИА Новости. Среди них оказались: «Номах. Искры большого пожара» Игоря Малышева, «Свидание с Квазимодо» Александра Мелихова, «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова, «Тайный год» Михаила Гиголашвили, «Заххок» Владимира Медведева и «Убить Бобрыкина. История одного убийства» Александра Николаенко.

Литературная премия «Русский Букер» была создана в 1991 году. Каждый год ее присуждают за русский лучший роман года. Имя обладателя Гран-при огласят 5 декабря 2017 года. Финалистов наградят 150 тысячами рублей, лауреат получит денежную премию в размере 1,5 миллиона рублей.

В этом году в жюри вошли литературовед Артем Скворцов, поэт Алексей Пурин, прозаик Александр Снегирев и директор библиотеки в Пензе Марина Осипова.