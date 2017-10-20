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20 октября, в 17:55
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Школьный конкурс на тему местного управления прошел в Екатеринбурге

Горизбирком определил призеров конкурса по двум возрастным категориям

В пятницу, 20 октября, избирательная комиссия Екатеринбурга подвела итоги конкурса школьных творческих работ «Екатеринбургская городская Дума: прошлое, настоящее, будущее».

Победителей выбрали по двум возрастным категориям, сообщается на официальном сайте Екатеринбурга. В конкурсе принимали участие школьники 5-8-х классов. Они предоставили рисунки и творческие работы, связанные с историей городской Думы и выборами. Старшеклассники написали стихи и эссе по поводу работы местного самоуправления и его истории в Екатеринбурге.

«Конкурс, организованный к 230-летию представительного органа уральской столицы, вызвал заметный интерес школьников всех семи районов города», — сказали в пресс-службе горизбиркома. Комиссия оценивала работы на соответствие тематике, знания и творческий подход.

Церемония награждения призеров пройдет 26 октября в библиотечном центре «Екатеринбург».


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