Школьный конкурс на тему местного управления прошел в Екатеринбурге

В пятницу, 20 октября, избирательная комиссия Екатеринбурга подвела итоги конкурса школьных творческих работ «Екатеринбургская городская Дума: прошлое, настоящее, будущее».

Победителей выбрали по двум возрастным категориям, сообщается на официальном сайте Екатеринбурга. В конкурсе принимали участие школьники 5-8-х классов. Они предоставили рисунки и творческие работы, связанные с историей городской Думы и выборами. Старшеклассники написали стихи и эссе по поводу работы местного самоуправления и его истории в Екатеринбурге.

«Конкурс, организованный к 230-летию представительного органа уральской столицы, вызвал заметный интерес школьников всех семи районов города», — сказали в пресс-службе горизбиркома. Комиссия оценивала работы на соответствие тематике, знания и творческий подход.

Церемония награждения призеров пройдет 26 октября в библиотечном центре «Екатеринбург».