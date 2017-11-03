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Шойгу открыл III фестиваль Русского географического общества в Москве

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Фестиваль Русского географического общества открылся в  Центральном доме художника, расположенном в столице России.

Участников мероприятия поприветствовал руководитель общества, министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

Министр обороны отметил, что необходимо сохранить те традиции,  которые были заложены веками у народов, проживающих на территории России. «Самый правильный подход — это беречь, сохранять и дорожить всем тем, что есть», — сказал Шойгу.

По словам министра, для фестиваля отведена площадка размером более шести тысяч квадратных метров, на которой разместятся делегации из 30 российских регионов со своими коллекциям, архивами и редкими фотографиями. Во время фестиваля пройдет более 300 различных мероприятий.

Шойгу подчеркнул, что консолидации общества и  развитию России способствует бережное отношение к национальной самобытности и сохранение этнического колорита. Фестиваль приурочен ко Дню единства народов.


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