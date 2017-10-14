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Шойгу посетит Сербию в День освобождения Белграда от фашистов

В начале 2018 года запланирован визит главы МИД России Сергея Лаврова

Министр обороны России Сергей Шойгу посетит столицу Сербии в день освобождения Белграда от фашистов, который отмечают 20 октября.

Об этом рассказала представитель Сербии Мая Гойкович, сообщает ТАСС. В субботу, 14 октября, на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, Гойкович заявила, что в 2018 году Сербия отметит 180-летие дипотношений с Россией.

«Мы ожидаем, что за это время осуществятся визиты высоких официальных лиц наших государств», — добавила спикер Народной скупщины Сербии.

Политик подчеркнула, что 20 октября ожидается визит Сергея Шойгу. В этот день Сербия будет праздновать День освобождения Белграда от фашистов.

Ранее «Практика» сообщала, что Шойгу обсудил с Эрдоганом деэскалацию в Сирии.

 


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