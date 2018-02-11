Шорт-трекисту Елистратову вручили олимпийскую медаль

В южнокорейском Пхенчхане состоялась церемония награждения призеров соревнований по шорт-треку на дистанции полторы тысячи метров.

Как сообщает RT, российский конькобежец Семен Елистратов получил бронзовую медаль за третье место в состязании, в ходе которого спортсмен показал результат две минуты и 10,687 секунды и принес первую награду команде олимпийских атлетов из России.

Ранее Praktika.ru писала об успешном выступлении российского спортсмена в финальном забеге шорт-трекистов в субботу, 10 февраля.

Во время награждения Елистратов заявил, что посвящает свою победу отстраненным от участия в Олимпийских игр российским спортсменам.