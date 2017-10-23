Шоу книжных обзоров «Кот Бродского» состоится в Красноярске

XI Красноярская ярмарка книжной культуры, организованная при поддержке администрации Красноярска, краевого правительства и фонда Михаила Прохорова, пройдет с 2 по 6 ноября. В рамках мероприятия впервые пройдет шоу книжных обзоров «Кот Бродского», чтецы в стиле интеллектуального стендапа расскажут о прочитанных книгах, которые были выпущены или только выйдут в 2017 году.

Как сообщается на официальном портале Красноярского края, четверо чтецов, среди которых журналист, историк, сотрудник музея и разработчик игр, представят книги «Месье и мадам Рива» Катрин Лове, «Библия бедных» Евгения Бабушкина, «Кластер» Дмитрия Захарова и «F20» Анны Козловой. Книги распределили в ходе жеребьевки, на подготовку каждому участнику был выделен месяц. По окончании шоу жюри выберет победителя.

Руководитель шоу Ольга Аристова поделилась, что готовиться к проекту они начали еще в сентябре. Был составлен список книг, после чего потребовалось связаться с авторами и попросить разрешение на использование неопубликованных макетов книг. «Для нас это новый и важный шаг в развитии проекта – еще ни разу наши участники не читали книги до того, как они выйдут в издательстве», — подчеркнула Аристова.